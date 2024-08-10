قطع المياه بمدينة شربين فى الدقهلية اليوم لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الربط

الدقهلية - شريف الديب

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انه سيتم اليوم السبت، قطع المياه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، عن مدينه شربين، لإجراء أعمال ربط خط مياه شربين الحالى على التوسعات الجديدة بمحطة مياه شربين ضمن مشروعات حياه كريمة وذلك لمدة 6 ساعات وعلى ذلك تتأثر مدينة شربين والقرى التابعة لها وعدد من مناطق وقرى مركز بلقاس وبعض قرى طلخا بقطع المياه اثناء الأعمال.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى مدينه شربين والقرى التابعه لرئاسة مركز ومدينة شربين، وبعض قرى بلقاس وتشمل( بسنديله وديملاش ومجلس قروى الزهراء والسلخاويه) وبعض قرى طلخا وتشمل ( كتامه وديسط وبطره وبساط طلخا وكفر بساط و أدهم والحاج خليل).

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه فى كل من شربين وبلقاس، وطلخا بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاق المناطق والقرى المذكورة ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.