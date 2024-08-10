اليوم السابع
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عصام صاصا يظهر بكاب بعد القبض عليه وترحيله إلى الجيزة

السبت، 10 أغسطس 2024 11:35 ص
عصام صاصا يظهر بكاب بعد القبض عليه وترحيله إلى الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا
كتب ـ محمود عبد الراضى

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ظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا بكاب بعد القبض عليه  وترحيله لمصر، وذلك استعدادا لظهوره في المحكمة غدا لمحاكمته في قضية حادث الدائري.

عصام صاصا
عصام صاصا

وتحفظت أجهزة الأمن على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته غدا الأحد. 


وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تم اتهامه بالقتل الخطأ من خلال قيامه بدهس سائق أعلى الطريق الدائرى بالجيزة ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء قيادة المتهم سيارته تحت تأثير المخدر. وتم إحالة عصام صاصا الى المحاكمة والتي نظرت القضية وتم تأجيلها 11 أغسطس لحضور المتهم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض أيضا على شقيق عصام صاصا لقيامه بتزوير توكيل قضائى من الشهر العقارى باسم عصام صاصا يمكنه من الدفاع عنه دون حضور الجلسات.


 







عصام صاصا

مطار القاهرة

مهرجانات

ضبط عصام صاصا




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