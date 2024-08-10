شقيق سارة سمير: المشوار كان طويلا ومجهدا والبلد كلها هتستقبلها في المطار

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد سمير، شقيق البطلة سارة سمير، الفائزة بالميدالية الفضية فى أولمبياد باريس 2024، أن البطولة كانت صعبة والمشوار طويل جدا، قائلا: الموضوع كان صعبا، والمشوار كان طويلا، وكلنا فرحانين بما حققته سارة.

وأضاف شقيق البطلة سارة سمير، لـ اليوم السابع، أن البطولة كانت صعبة على شقيقته لأنها كانت بطلة فى الأولمبياد وحققت ميدالية سابقا، وكان لابد أن تحقق تقدما هذه المرة وهو ما مثّل جهدا وعبئا كبيرا عليها.

وعن تشجيعه لها قال: دايما بكلمها وآخر مرة كلمتها أمس، ولكن قبل المباراة لا تكلم أحد حفاظا على تركيزها وهو ما كان، لأن الموضوع مجهد.

وقال إن هناك استقبالا خاصا بسارة، قائلا: البلد كلها هتستقبلها فى المطار ومجهزين استقبال مختلف لـ سارة.

وتمكنت سارة سمير من تحقيق الميدالية الفضية فى أولمبياد باريس 2024 وحصلت بطلة النرويج على الميدالية الذهبية بمجموعة 275، بينما جاءت سارة سمير فى المركز الثانى وحققت 268 كجم، وبذلك تحقق سارة سمير الميدالية الثانية للبعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024 بعد ميدالية محمد السيد فى السلاح وحصوله على الميدالية البرونزية.

وفى السياق ذاته، حصل أحمد الجندى لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر الترتيب العام للنهائى قبل منافستى السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثانى فى الخماسى الحديث بأولمبياد باريس.