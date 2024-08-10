زلزال جديد بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال وشمال شرق اليابان اليوم السبت، لكن لم يتم إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

ورغم حجمه الكبير نسبيا، لم يسبب الزلزال هزات أرضية شديدة أو تسونامي، إذ كان مركزه عميقا، نحو 490 كيلومترا تحت الأرض.

وضرب زلزال بقوة 3 درجات قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية في شمال اليابان في الساعة 12:29 ظهرا، على مقياس شدة الزلازل الياباني المكون من 7 درجات في هاكوداتي، وكذلك أجزاء من محافظتي أوموري وإيواتي.

وبحسب وسائل إعلام يابانية، ظلت البلاد في حالة تأهب لاحتمال وقوع زلزال هائل على طول حوض نانكاي في المحيط الهادئ منذ أن ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب غرب اليابان يوم الخميس، يبدو أن الزلزال الأخير قبالة هوكايدو ليس له صلة بالزلزال الضخم المخيف، حيث أن مركزه بعيد عن الحوض الذي يتم مراقبته عن كثب.