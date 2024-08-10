روسيا تطبق نظام عمليات مكافحة الإرهاب بـ3 مناطق حدودية مع أوكرانيا

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أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم /السبت/ أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب ب 3 مناطق حدودية روسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.



وذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - في بيان لها أورده موقع "روسيا اليوم" -: "قام نظام كييف بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا"، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي شنته وحدات أوكرانية على منطقة كورسك أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبان سكنية ومرافق مدنية أخرى.



وأضاف البيان: "من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، قرر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تطبيق عمليات مكافحة الإرهاب في مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك اعتبارا من 9 أغسطس 2024".



وأكد البيان أن "الأجهزة الحكومية تتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن المواطنين والحفاظ على القانون والنظام وتعزيز الحماية ضد الإرهاب للمنشآت".



وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري جيراسيموف قد قال" إن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى حوالي ألف شخص، قاموا بهجوم على منطقة كورسك، 6 أغسطس، بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا، مشيرا إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس الماضي، بخسارة القوات الأوكرانية فعليا 660 فردا عسكريا، و82 مركبة مدرعة خلال يومين، بما في ذلك 8 دبابات، و12 ناقلة جند مدرعة، و6 عربات مشاة قتالية، و55 مدرعة أخرى.