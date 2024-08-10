اليوم السابع
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رفع 141 حالة إشغال بشوارع الصحافة وابن سينا في المنشية بالإسكندرية

السبت، 10 أغسطس 2024 03:38 م
رفع 141 حالة إشغال بشوارع الصحافة وابن سينا في المنشية بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى الجمرك فى محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم  رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة المنشية فى حى الجمرك.

وذلك تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد محافظ الإسكندرية على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، بتواجد اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط والعميد ايمن بيومي مدير إدارة شرطة المرافق والمقدم سامح ابو زيد شرطة المرافق ، والرائد ياسر رجب رئيس وحدة مرافق الحي، حيث قامت إدارة إشغال الطريق برئاسة حمدي حسان مدير إدارة اشغال الطريق، بإزالة الإشغالات الموجودة بشوارع كل من ( الصحافة -ابن سيناء -ابن رشد ).

ورفع إشغالات 133 حالة اشغال طريق و8 تنده مخالفة وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي ينفذها حي الجمرك.

حملة للمرافق بشوارع المنشية بالإسكندرية
حملة للمرافق بشوارع المنشية بالإسكندرية






أخبار الإسكندرية

حملات الاحياء

شرطة المرافق

حي الجمرك

اشغالات الطريق

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