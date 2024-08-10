اليوم السابع
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حكاية صورة.. رفعا علم مصر بافتتاح البطولة وحصدا الذهب والفضة فى الختام

السبت، 10 أغسطس 2024 08:56 م
حكاية صورة.. رفعا علم مصر بافتتاح البطولة وحصدا الذهب والفضة فى الختام سارة سمير وأحمد الجندى يرفعا العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت سارة سمير وأحمد الجندى العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024، وحصدا ميدالية ذهبية لأحمد الجندى، كما حصدت سارة سمير ميدالية فضية.

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.+

 

كما تمكنت سارة سمير أن تحقق الميدالية الفية في أولمبياد باريس 2024 وحصلت بطلة النرويج على الميدالية الذهبية بمجموعة 275، بينما جاءت سارة سمير في المركز الثاني وحققت 268 كجم، وبذلك تحقق سارة سمير الميدالية الثانية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 بعد ميدالية محمد السيد في السلاح وحصوله على الميدالية البرونزية.
 
 
سارة سمير وأحمد الجندى يرفعا العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024
سارة سمير وأحمد الجندى يرفعا العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024


 







سارة سمير

أحمد الجندى

العلم المصرى

اولمبياد باريس 2024

احمد الجندي خماسي حديث

أحمد الجندي

احمد الجندي أولمبياد

احمد الجندى

مهند شعبان

الخماسى الحديث

خماسي حديث

نهائي الخماسي الحديث

منتخب فرنسا الاولمبي لكرة القدم

نهائي اولمبياد باريس

احمد الجندي اولمبياد

اولمبياد باريس

أحمد الجندي




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