حكاية صورة.. رفعا علم مصر بافتتاح البطولة وحصدا الذهب والفضة فى الختام

كتب سيد الخلفاوى

رفعت سارة سمير وأحمد الجندى العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024، وحصدا ميدالية ذهبية لأحمد الجندى، كما حصدت سارة سمير ميدالية فضية.

وحصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024، وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.+

كما تمكنت سارة سمير أن تحقق الميدالية الفية في أولمبياد باريس 2024 وحصلت بطلة النرويج على الميدالية الذهبية بمجموعة 275، بينما جاءت سارة سمير في المركز الثاني وحققت 268 كجم، وبذلك تحقق سارة سمير الميدالية الثانية للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 بعد ميدالية محمد السيد في السلاح وحصوله على الميدالية البرونزية.



سارة سمير وأحمد الجندى يرفعا العلم المصرى فى افتتاح اولمبياد باريس 2024



