جهود صندوق مكافحة الإدمان في التوعية بخطورة المخدرات والعلاج × أسبوع.. فيديو

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان منها تنفيذ الأنشطة في 60 نادى ومركز شباب ومبادرة " خدعوك فقالوا" في أكثر من 30 ميدان بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " و7 مناطق مطورة أيضا تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، بالإضافة الى استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.