جامعة بنها: التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائى

فريق المحافظات

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذى تقوم به من خلال المشاركة والتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجولة الموسعة التى أجراها رئيس الجامعة، اليوم السبت، لتفقده الموسم الصيفى داخل عدد من المزارع والمحاصيل الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر، يرافقه الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

واستهل "الجيزاوى"، حولته بتفقد عدداً من المحاصيل الزراعية ومنها محصول الفول الصويا، والذي تم زراعته على مساحة 8.5 فدان بصنف جيزة 111 والمتوقع الحصول على إنتاجية بمتوسط 1.5 طن للفدان، وكذلك تفقد محصول السمسم وبلغت مساحة زراعته 9 أفدنة والمنزرع بصنف جيزة 32 ، بالإضافة الى تفقد زراعة 8 أفدنة من الذرة الشامية بأصناف جولد 21 أصفر وصنف ياقوت 5 أحمر، والمتوقع الحصول على إنتاجية 4 طن للفدان.

كما تفقد رئيس الجامعة، تجارب تقييم سلالات الأرز مع الأصناف المحلية المعتمدة ضمن البرنامج البحثي لإنتاج أصناف من الأرز عالية المحصول ومبكرة النضج قصيرة العمر ضمن المشروعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

كما شملت الجولة أيضا تفقد "الجيزاوى"، مزارع الإنتاج النباتي والفاكهة والتى شهدت تطورا هذا العام ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاج، كما تفقد المساحات المزروعة بأشجار الافوكادو التي يتم زراعتها لأول مرة بالكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة، أيضا مشروع أحواض المزارع السمكية المفتوحة، ومزارع الإنتاج الحيوانى وتفقد وحدة التلقيح الاصطناعي للحيوانات وذلك بهدف تحسين السلالات الوراثية الملائمة للظروف المناخية.

وخلال جولته التقى "الجيزاوى"، بعدد من طلاب كلية الزراعة داخل المزارع ضمن برنامج التدريب الصيفى التى تقوم به الكلية، مؤكداً على أهمية التدريبات العملية للطلاب والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم التوسع هذا العام فى زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تدخل فى عدد من الصناعات ومنها الزيوت والأعلاف، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير منتج عالى الجودة بأسعار مخفضة.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أهمية استخدام البحث العلمى لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والتغلب على الظروف المناخية، مؤكدا أن كلية الزراعة قامت بتنفيذ برنامج بحثى لمحصول الأرز والذي يهدف الى استنباط أصناف جديدة مبكرة النضج ومقاومة للجفاف.