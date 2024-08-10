جامعة المنوفية: 2700 طالب وطالبة أجروا اختبارات القدرات بالتربية الرياضية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية على حرص الجامعة على تنفيذ اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للطلاب الناجحين بالثانوية العامة طبقًا لبرامجها المقررة، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت مبكرًا لإجراء الاختبارات، وتوضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأدائها، مع تطبيق كل الضوابط اللازمة لأداء اختبار القدرات.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أنه تم إجراء اختبار القدرات لأكثر من 2700 طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه تم مد فترة التقديم لاختبارات القدرات للقبول بكليات التربية الرياضية حتى 12/8/2024 وتسجيل رغبات الطلاب فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، لافتا إلى أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل عدة اختبارات، هي: مجموعة اختبارات الطول والوزن والقدرات البدنية والمهارات والسمات الشخصية، موضحًا أن الاختبارات شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية.

كما أعلنت الكلية عن تم تحديد يوم الخميس الموافق 15/8 بدلا من الأحد 11/8 لإجراء اختبارات القدرات للقبول بالكلية طلبة وطالبات للسنوات السابقة وفقا للقواعد والشروط المعلنة.

تجرى الاختبارات تحت إشراف الدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نعيم فوزى عميد الكلية والدكتور عماد السرسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر أبو حشيش رئيس لجنة الجرى بالتراك والدكتور محمود غريب وعدد من المدرسين المساعدين والمعيدين والاداريين بالكلية.