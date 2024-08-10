تعليم جنوب سيناء يشارك فى التصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مديرية تعليم جنوب سيناء سوف تشارك بفعاليات التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة (الموسم الرابع)، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وإشراف عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وبالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وبمشاركة أعداد كبيرة من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المشروع الوطني للقراءة، مشروع ثقافي تنافسي يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفـة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بالوزارة.

وأشار وكيل المديرية إلى إن هذا المشروع يرتكز على أربعة أبعاد رئيسية، وهي: التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون في القراءة، والمؤسسة التنويرية؛ وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية، موضحا أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام مدته 10 أعوام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، موضحة أن التصفيات النهائية للمنافسة على الطالب المثقف والمعلم المثقف تتم بالتنسيق مع مديري عموم الشئون التنفيذية وموجهي عموم المكتبات وموجهي عموم اللغة العربية بالمديريات التعليمية.

حضر التصفيات النهائية ممثلاً عن المديرية على احمد عبد الرسول مساعد منسق المديرية وقد شارك كلا من عادل على خطاب و دينا سليمان شحاته فئة المعلم المثقف ، ومشاركة 17 طالب وطالب بمختلف الإدارات التعليمية حيث شارك الطلاب في فئة الطالب المثقف وقد مثل الطلاب المشاركين إدارات (رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس – شرم الشيخ – طور سيناء).