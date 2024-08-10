ترامب يواصل تجاوزاته برسالة خاصة لبطلة الجزائر إيمان خليف.. اعرف التفاصيل

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

واصل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، تجاوزاته في حق البطلة الجزائرية إيمان خليفة التي فازت بذهبية أولمبياد باريس 2024 في الملاكمة.

وزعم الرئيس الأمريكي السابق، أن بطلة الجزائر هي رجل في الأصل، قائلا: أود أن أهنئ الفتاة التي تحولت من رجل إلى ملاكمة، كما رأيتم فهي فازت بالميدالية الذهبية".



وقال ترامب في تجمع انتخابي مونتانا بعد تتويج إيمان بالذهبية: "أود أن أهنئ الملاكمة التي حصلت على الميدالية الذهبية، لكن ماذا عن الملاكمة الإيطالية الجميلة هي دخلت إلى هناك ولم تعى ما يحدث".



وأثار تفوق إيمان خليف منذ بدء المنافسات حالة من الجدل وتعرضت لحملة تنمر وتجاوز عالمية شارك فيها أيلون ماسك ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بزعم أن إيمان متحولة جنسيا، وذلك برغم اجتيازها كل اختيارات الأهلية الجنسية.

توجت الجزائرية إيمان خليف بذهبية منافسات وزن 66 كيلو جراما في الملاكمة في أولمبياد باريس مساء الجمعة، وتغلبت إيمان خليف في النهائي على الصينية ليو يانغ بإجماع آراء الحكام.