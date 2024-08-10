ترامب يتبنى تكتيكا جديدا فى مهاجمة هاريس فى تجمعاته الانتخابية.. تفاصيل

كتبت ـ رباب فتحى

واصل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب حملته الانتخابية وشن هجمات ضد خصمه الديمقراطى الجديد، نائبة الرئيس كامالا هاريس، وكشف عن تكتيك جديد في تجمع جماهيري في بوزيمان، مونتانا، ليلة الجمعة، يعتمد على مهاجمتها عن طريق استخدام كلماتها ضدها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب قاطع نمطه المعتاد من الخطاب الطويل والمستطرد، حيث عرض مقطعى فيديو مجمعين لتصريحات سابقة لهاريس والتي تأمل حملته أن تصورها على أنها ليبرالية وغير كفؤة بشكل مفرط.

واستند الفيديو الأول إلى تصريحات أدلت بها هاريس خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، عندما اتجهت إلى اليسار ودعمت الأفكار التقدمية بشأن إصلاح العدالة الجنائية. وكان الفيديو الثاني عبارة عن مونتاج لمقابلات وخطب استخدمتها حملة ترامب للسخرية من أسلوب حديثها وإهانة ذكائها.

واعتبرت الصحيفة، أن مقاطع الفيديو لم تفعل الكثير لتغيير الرسالة التي نشرتها حملة ترامب ضد السيدة هاريس لأسابيع والتي لخصها ترامب خلال خطابه يوم الجمعة.

وقال ترامب لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ملعب بريك بريدن فيلدهاوس بجامعة ولاية مونتانا: "لا يمكن لأمريكا أن تنجو من أربع سنوات أخرى مع تلك المجنونة الشيوعية الخرقاء. لا يمكننا السماح لها بالفوز في هذه الانتخابات".

وحاول ترامب وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا تصوير هاريس على أنها أكثر ليبرالية من الرئيس بايدن في الأسابيع الثلاثة منذ أنهى حملته وأفسح المجال لها لتكون المرشحة الرئاسية الديمقراطية.



