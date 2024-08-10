تداول فيديو لأرض تتحرك بسبب ذوبان الجليد فى آلاسكا

محمد جمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأحد المزارعين وهو يقفز فوق الأرض الزراعية وهى تتحرك بفعل الذوبان الجليدى الذى يضرب آلاسكا بسبب التغيرات المناخية.

here’s a visual to show the issues caused by climate change induced melting permafrost in alaska



we have entire communities and infrastructure built on this… mostly indigenous villages https://t.co/eMJMXY6P2w pic.twitter.com/ReFEbeOnpq — CeeJay Johnson-Yellow Hawk (@AdriftAlchemist) August 7, 2024

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه وفقا للتقديرات الأولية، تضرر ما لا يقل عن 100 منزل وبعض الشركات بسبب مياه الفيضانات التي ارتفعت بسرعة وبلغت ذروتها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضى، وفي بعض المناطق، طفت السيارات في المياه التي بلغ ارتفاعها صدور الناس، بينما سارع الناس إلى الإخلاء، وانحسرت المياه بحلول يوم الأربعاء، وانخفض منسوب النهر.

وبحسب الصحيفة، حدثت الفيضانات في ألاسكا بسبب تراجع كتلة جليدية أصغر حجماً قريبة ــ نتيجة لارتفاع درجة حرارة الأرض ــ وتركت حوضاً يمتلئ بمياه الأمطار والثلوج الذائبة كل صيف، وعندما تخلق المياه قدراً كافياً من الضغط، كما حدث هذا الأسبوع، فإنها تشق طريقها تحت أو حول السد الجليدي الذي أنشأه نهر مندنال الجليدي، وتدخل بحيرة مندنال ثم تشق طريقها في نهاية المطاف إلى نهر مندنال.