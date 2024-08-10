تحرير 27 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة خلال حملات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز إنتاج الخبز البلدي لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة، وقريتي تفهنا العزب وميت الحارون بمركز زفتى استجابة فورية للأهالي، أسفرت عن تحرير 27 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر لمخبز بقرية كفركلا الباب نقص وزن 8 جرام ومخبز آخر عدم مطابقة للمواصفات، كما تم تحرير مخبز بقرية تفهنا العزب مركز زفتى نقص وزن 6 جرام، مخبز غير مطابق للمواصفات بالقرية نفسها ، كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية كفر ميت الحارون مغلق.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية و 8 محاضر نقص اشتراطات صحية.وقامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير 7 محاضر نقص اشتراطات هيئة سلامة الغذاء القانون 1 لسنة 2017.

وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأِشار "الجندي" إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.