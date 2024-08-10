تحرير 1335 محضرا للمخالفين خلال حملات لتموين دمياط طوال شهر يوليو الماضى

دمياط ـ معتز الشربيني

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط جهودها وحملاتها المكثفة والتي أسفرت عن تحرير 1335 محضرا خلال يوليو الماضى .

أوضح مدير مديرية التموين، أن الحملات التي شنتها المديرية على المخابز أسفرت عن تحرير 276 محضرا، لرصد مخالفات جاءت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وتوقف وتجميع ومواصفات وسجلات وضرب وهمي. وفيما يخص متابعة الأسواق فقد تم تحرير 1059 محضرا وذلك عن مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحية ورصد حالات غش تجاري وبيع لحوم مكشوفة وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر وعدم وجود سجل تجاري وادارة منشآت بدون ترخيص .

وفي سياق متصل، فقد تم سحب 13 عينة غذائية وغير غذائية و28 عينة دقيق 16 عينة من النخالة وأيضًا 16 عينة أخرى من القمح بالمطاحن، للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة.

وأكد مدير مديرية التموين، أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط الاسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير اللازمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية و التأكد من توافر السلع بأسعارها المحددة والتزام المخابز بالمواصفات المقررة .