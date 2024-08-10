تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة تقليد شعار خاتم الجمهورية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شقيقان 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التزوير وتقليد شعار خاتم الجمهورية.

كشفت التحريات والتحقيقات، عن ملابسات واقعة حبس شقيقين بتهمة تقليد شعار الجمهورية، حيث تبين استمعت جهات التحقيق لأقوال مجرى التحريات الذى أكد أن المتهمين أنشأ حسابا على أحد مواقع التواصل الاجتماعى عرضا خلاله قدرتهما على تقليد المحررات الرسمية وخاتم شعار الجمهورية بمقابل مادى، وأشار مجرى التحريات أن المتهمين يرتكبان جرائمهما من خلال ورشة فى منطقة الموسكى وبمداهمتها ضبط بداخلها الأجهزة المستخدمة فى التزوير.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام القائم على أحد الحسابات بعرض منشورات وتعليقات مفادها قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة مقابل مبالغ مالية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وشريكه عاطل وشقيقه مقيمان بمحافظة القاهرة، وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية مقلدة المنسوبة لبعض الجهات من خلال ورشة زنكوغراف ملكهما كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبطهما وبحوزتهما (أختام شعار جمهورية "مقلدين" - 4 أكلاشيه - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير)، بمواجهتهما اعترفا أنهما يستغلان محل الزنكوغراف ملكهما كواجهة لنشاطهما الإجرامى فى مجال تصنيع أختام شعار الجمهورية المقلدة والترويج لبيعها لعملائهما من خلال موقع "فيس بوك" تم اتخاذ الإجراءات القانونية