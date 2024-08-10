بوتين يعزى الرئيس البرازيلى فى حادث تحطم طائرة ركاب فى ساو باولو

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أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فى أعقاب تحطم طائرة ركاب فى ولاية ساو باولو وعلى متنها 57 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.



وقال بوتين، فى برقية نشرت على موقع الكرملين على شبكة الإنترنت اليوم /السبت/،: "تقبلوا خالص التعازى فى مأساة تحطم طائرة ركاب فى ولاية ساو باولو.. نتشارك الحزن مع الشعب البرازيلى الصديق".



وطلب الرئيس الروسي، نقل تعاطفه الصادق ودعمه لأولئك الذين فقدوا أحباءهم فى هذه الكارثة الجوية.



وذكرت بوابة أخبار البرازيل (جى 1) فى وقت سابق، أن طائرة ركاب من طراز ATR-72، كانت تقوم برحلة داخلية من كاسكافيل إلى جوارولوس ، تحطمت وعلى متنها 57 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، فى بلدية فينيدو بولاية ساو باولو فى جنوب شرق البلاد.

ولم ينج أى من الركاب أو الطاقم على متن الطائرة،وأعلن الرئيس البرازيلى الحداد الوطنى لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى.