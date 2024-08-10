الزملوط: الوادى الجديد الأولى فى معدلات رضاء المنتفعين من خدمات "100 يوم صحة"

الوادي الجديد - ماهر أبو النور

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تصدر المحافظة معدلات رضاء المنتفعين من خدمات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لتقييم وزارة الصحة لأعمال المبادرة منذ انطلاقها في الأول من أغسطس الحالي.

ووجّه الزملوط الشكر والتقدير للفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، مشيرًا إلى تكثيف عمل الفرق الثابتة والمتنقلة التابعة للمبادرة والبالغ عددها ٤٣ فريق؛ للوصول لكافة المواطنين بأنحاء المحافظة، ومواصلة تقديم مستوى الخدمة اللائقة للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة تقدم كافة خدماتها الطبية بالمجان والتي تشمل (صحة المرأة- الاعتلال الكلوي - الكشف عن الأمراض المزمنة - صحة الأم والجنين).



