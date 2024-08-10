الحكومة تخطط لزيادة الصادرات من الدواء والمنتجات الطبية لـ2 مليار دولار

كتبت ندى سليم

يستهدف برنامج الحكومة الجديد، رفع قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية لتصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، كما يهدف البرنامج إلى وصول نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان لتصل إلى 85% بحلول نفس الفترة سالفة الذكر، وتحرص الحكومة على الأتي من أجل دعم قطاع الدواء ورفع كفاءة الخدمة الصحية، والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال الآتي:

1.توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية.

2.التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

3.القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.

4. زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.

5. العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

6.تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.