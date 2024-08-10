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الحكومة تحذر من رسائل منسوبة للبريد تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين

السبت، 10 أغسطس 2024 11:28 ص
الحكومة تحذر من رسائل منسوبة للبريد تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين البريد المصرى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من  بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.

 

الحكومة تحذر من رسائل نصية منسوبة للبريد تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين

وشددت على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.







البريد المصرى

الحكومة

مصطفى مدبولى

الهيئة القومية للبريد

خليك واعى

اليوم السابع بلس




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