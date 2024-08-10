الجيش النيجيري يقضي على 108 إرهابيين وينقذ 214 رهينة خلال أسبوع

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أعلن الجيش النيجيري، اليوم /السبت/، أن عملياته العسكرية في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن القضاء على 108 إرهابيين مشتبه بهم وإنقاذ 214 رهينة.



ونقلت صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية عن اللواء إدوارد بوبا" مدير العمليات الإعلامية الدفاعية" قوله في بيان "إن القوات اعتقلت 204 من المشتبه بهم في الإرهاب وعناصر إجرامية أخرى، وصادرت 66 سلاحا متنوعا و4087 قطعة ذخيرة متنوعة، من بينها مدافع رشاشة، وقاذف آر بي جي".. مضيفا أن القوات عثرت على أربع مركبات مضادة للألغام، ومدفعين رشاشين، وثلاث بنادق مصنعة، وست بنادق "دان"، وثلاثة مسدسات محلية الصنع، وستة مخازن، وحزام ذخيرة، وجهازي راديو إتش إتش.



وأضاف بوبا "في الشمال الشرقي حيدت القوات 47 إرهابيا، واعتقلت 18 مشتبها وأنقذت 130 رهينة لدى الخاطفين، فضلاً عن مصادرة مخبأ للأسلحة.

وأشار إلى أن إجمالي 622 إرهابيًا، من بينهم 90 من الذكور البالغين و182 من الإناث البالغات و350 طفلاً، استسلموا للقوات خلال الأسبوع خلال المداهمات.



ووفقا للواء بوبا، عثرت القوات على مخبأ إرهابي تابع لجماعة بوكو حرام ومصنع للعبوات الناسفة في جبال ماندرا حيث تمت السيطرة على الموقع بعد مهاجمته بالصواريخ والقنابل.



وقال إن تقييم الأضرار كشف عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير مصنع العبوات الناسفة ولوجستياتهم.



وفي شمال الوسط، قال إن القوات حيدت 13 متمردًا وألقت القبض على 57 متطرفا وأنقذت 36 رهينة خلال الأسبوع الماضي.. وفي الشمال الغربي، أضاف أن القوات حيدت أيضا 15 إرهابيًا وألقت القبض على 22 إرهابيًا وأنقذت 27 رهينة مختطفًا في ولايات كادونا وكاتسينا وسوكوتو وزامفارا.



وبالنسبة للجنوب، ذكر بوبا أن القوات استعادت 1.13 مليون لتر من النفط الخام المسروق، و228.770 لتر من النفط الخام المكرر بشكل غير قانوني، موضحا أن القوات اكتشفت ودمرت 487 حفرة، و32 قاربًا، و12 خزان تخزين، وزورقين سريعين، وآلتين للضخ، وجهازي راديو إتش إتش، صادرت القوات أيضًا 19 مركبة، و32 دراجة نارية، ودراجة ثلاثية العجلات، وعربة يدوية، ودمرت 76 موقعا غير قانوني لتكرير النفط.



وأفاد بأنه تم تسليم جميع العناصر والمشتبه بهم المعتقلين والرهائن المنقذين إلى السلطات المختصة لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة.