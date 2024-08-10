الجيش الصينى يبعد طائرة فلبينية اخترقت المجال الجوى لجزيرة "هوانجيان"

أ ش أ

أعلن جيش التحرير الشعبى الصينى إبعاد طائرة تابعة لسلاح الجو الفلبينى انتهكت المجال الجوى لجزيرة "هوانجيان" فى بحر الصين الجنوبى التى تسيطر عليها بكين وتطالب بها مانيلا.



وأضاف الجيش - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) فى نسختها الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن الطائرة الفلبينية تجاهلت التحذيرات المتكررة التى أصدرها الجانب الصينى يوم الخميس الماضي، وتسببت فى عرقلة تدريبات عسكرية.



وأشار جيش التحرير الشعبى الصينى إلى أنه حذر بطريقة مشروعة الطائرة الفلبينية التى اقتحمت المجال الجوي،وحث الفلبين على وقف الاستفزازات وتشويه الحقائق /على حد تعبيره/.



وأكد الجيش الصينى التزامه بحماية السيادة الإقليمية لبلاده والحفاظ على السلام والاستقرار فى بحر الصين الجنوبي.



كان الجيش الفلبينى قد اتهم - فى وقت سابق اليوم - القوات الجوية الصينية بالقيام "بأعمال خطيرة واستفزازية" ضد إحدى طائراته التى كانت تقوم بدورية فوق منطقة "سكاربورو شول" والمعروفة باسم "هوانجيان" فى الصين.



جدير بالذكر أن عدة دول - بما فى ذلك فيتنام والفلبين - تخوض نزاعات بحرية مع الصين بسبب مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبى بأكمله تقريبا،وهو أحد أهم الممرات المائية فى العالم للشحن البحري.



وأدت المواجهات - فى أعالى البحار بين السفن الصينية والفلبينية - إلى تفاقم المشكلة، كما تصاعدت حدة التوترات - خلال العام الماضى - فى المياه المتنازع عليها؛ مما أثار المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.