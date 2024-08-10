الجزائر: استمرار موجة الحر بعدة ولايات حتى الغد

إيمان حنا

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، استمرار موجة الحر بعدة ولايات شرق البلاد حتى غدٍ الأحد، حيث يرتقب أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية. وفق الإذاعة الجزائرية.

وأضاف، أن موجة الحر هذه ستشمل كل من ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية، سيما في جنوب هاته الولايات و درجات دنيا تتراوح ما بين 24 و30 درجة وذلك ابتداء حتى الغد .

وقد سبق، أن نوه الديوان الوطني للأرصاد الجوية (هيئة الأرصاد) بالجزائر بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات بالدولة، وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية .

وحذرت "الأرصاد" من أن الأمطار والرعود ستخص ولايات كل من: سيدي بلعباس، ان قزام، البيض، تلمسان، الجلفة، سطيف، باتنة، تيارت، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، سعيدة، المدية وخنشلة.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على مستوى إحدى عشرة ولاية.