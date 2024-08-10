إيطاليا تعلن إعادة 233 مهاجرا غير شرعى لبلدانهم الأسبوع الحالى

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أعلن وزير الداخلية الإيطالى ماتّيو بيانتيدوزى، أن سلطات بلاده أعادت 233 مهاجرا غير شرعي إلى بلدانهم الأسبوع الحالي.



وقال وزير الداخلية الإيطالي -في بيان اليوم السبت- إن الإجراء جاء بفضل العمليات الاستثنائية التي قامت بها الشرطة الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك في إطار خطة حكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



كانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى، أكدت تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بأرقام السنة الماضية.