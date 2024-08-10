إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



