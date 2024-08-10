إصابة 24 شخصا فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمفارق المنصورة ببنها

فريق المحافظات

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام مفارق المنصورة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اصطدام أتوبيس ركاب مع سيارة نقل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 24 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام مفارق المنصورة بدائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ13 سيارة إسعاف، حيث أسفر الحادث عن إصابة 24 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتجنيب السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وجاءت أسماء المصابين بالحادث على النحو التالي: "عنايات جميل محمد على، 52 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وزينب علي سيد علي، 39 سنة، سحجات وكدمات، وبسمة ربيع عبد الرحمن، 30 سنة، سحجات وكدمات، وفاتن رفعت السيد، 52 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات، وعفاف ممدوح عبد الموجود، 52 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات، وأمنية السيد محمود، 50 سنة، كدمات وسحجات، وأمال مدبولي إسماعيل، 50 سنة، كدمات وسحجات، وعمار عبد الهادي فتحي، 13 سنة، اشتباه كسر بالضلوع، وسنا عبد المنعم علي، 40 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليسري، وعبير صبحي الخولى، 30 سنة، اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وهدي عبده سالم، 50 سنة، اشتباه كسر بالضلوع، وشيماء أسامة مصطفي، 35 سنة، كدمة بالظهر وسحجات متفرقة، وسلوي عبد المنعم محمد على، 43 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج، ويوسف أحمد محمد، 6 سنوات، كدمات وسحجات، ومحمد أحمد محمود، 10 سنوات، كدمات وسحجات، ودعاء صابر عبد القادر، 32 سنة، كدمة بالوجه، وعايدة على الدعي، 57 سنة، اشتباه نزيف بالبطن، وهدى محمد أحمد، 18 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيمن، سيف محمود نبيل، 4 سنوات، سحجات وكدمات، وأميرة صبحي سيد، 30 سنة، كدمة بالصدر وسحجات بالجسم، ورشا عاطف جودة، 44 سنة، سحجات وكدمات، وعبير عاطف جودة 42 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج، ومني فتحي جودة 22 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وفارس محمود جمال، 5 سنوات، كدمة بالجبهة"، وجميعهم مقيمين بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.