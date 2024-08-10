إزالة 71 حالة تعديات على الأراضى واستعادة 440 فدانا فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، مواصلة أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وفى هذا السياق، تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، ففى مركز المنيا نفذت الوحدة المحلية إزالة فورية لـ 23 حالة تعد بقرى (بنى أحمد الغربية -بنى محمد سلطان- صفط الخمار- دمشير -تلة -طوخ الخيل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط - بني مزار- ملوي ) جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز سمالوط تم إزالة 8 حالات بأرض الريف المصرى بمساحة 440.14 فدانا، وفي بني مزار تم إزالة 7 حالات ما بين التعدي علي الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف، حيث تم ردم حالة حفر داخل الحيز العمراني على مساحة 400 متر بحى جنوب المدينة، وإزالة 3 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بقرية الحسينية، كما تم فك 3 شدات خشبية بحي شمال وشارع الجمهورية، وفي ملوي تم رصد وإزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع الجلاء، حيثُ تم إزالة المخالفة والتحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى مراكز (مطاي-أبوقرقاص-مغاغة) تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 32 حالة، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية في المهد بواقع 3 حالات تعد بقطاع بردنوها، و 5 حالات تعد بقطاع منبال، و 4 حالات تعد بقطاع حلوة، و 3 حالات تعد علي حرم الطريق، وفي أبوقرقاص تم إزالة 4 حالات تعد بقريتي أبيوها وأتليدم، وفي مغاغة أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعد علي الأراضى الزراعية بقرية برطباط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة 23 بدأت 6 يوليو وانتهت 26 يوليو الماضى، وتليها المرحلة الثانية التي بدأت من السبت 3 أغسطس وتنتهي 23 أغسطس الجارى، بينما تبدأ المرحلة الثالثة 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024.