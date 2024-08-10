أكبر حشد انتخابى لهاريس فى أريزونا.. وصحيفة: معركة شاقة لأنها معقل للجمهوريين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس استغلت الزخم الكبير المحيط بها منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية، وتوجهت إلى أريزونا مساء الجمعة واجتذبت أكبر حشدا انتخابيا حتى الآن، حيث قدرت حملتها الحضور بأكثر من 15 ألف شخص.

وقالت الصحيفة إن نائبة الرئيس وزميلها الجديد فى الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز تمكنا فى مغازلة الناخبين في ولاية غربية بدت منذ فترة ليست طويلة وكأنها تسقط من خريطة ساحة المعركة.

وجنبًا إلى جنب مع والز، ألقت هاريس خطابًا انتخابيًا كان مألوفًا بدرجة كافية لمتابعيها الجدد المتحمسين لدرجة أن البعض صاحوا بسطورها قبل أن تفعل.

وقالت نيويورك تايمز إن هذا التجمع هو الرابع لها في أربعة أيام مع حشد يملأ الساحة مما أظهر مدى قوة ترشيحها محل الرئيس بايدن فى إعادة لتشكيل سباق 2024.

واستمتع السيد والز بالحشد في جلينديل بولاية أريزونا، بينما كان يسخر من هوس مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب بحشود التجمع.

واعتبرت الصحيفة أنه رغم الزخم الذى تحظى به كامالا هاريس، إلا أنه تواجه معركة شاقة في أريزونا، معقل الجمهوريين منذ فترة طويلة والذي انقلب إلى بايدن في عام 2020 ولكن وفقًا لاستطلاعات الرأي، كان ينجرف مرة أخرى إلى الرئيس السابق دونالد ترامب هذا العام.

وللفوز، ستحتاج إلى إعادة توحيد التحالف المتنوع من الناخبين الذين سلموا الولاية قبل أربع سنوات، وقد وجهت نداءً صريحًا إلى جزء من تلك المجموعة: الناخبون الأمريكيون الأصليون.