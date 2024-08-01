5 معلومات عن أهمية go digital للتحول الرقمي بالتعاون مع مبادرة ابدأ

كتبت : أماني سمير

تؤمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بأن "التحول الرقمي" في القطاع الصناعي ليس مجرد خيار بل ضرورة لتحقيق تنافسية عالية وتحقيق استفادة قصوى من الموارد المتاحة كما يعزز من استمرارية الأعمال.



وقدمت مبادرة "ابدأ" الوطنية لدعم وتطوير الصناعة في مصر، مبادرة من شأنها دعم "التحول الرقمي" للمصانع المصرية، بما يواكب استراتيجية التحول الرقمي، وتسمى تلك المنحة بـ "Go digital"، ويتساءل العديد من المواطنين حول ما تستفيد به مشاريعهم في حين الاشتراك في تلك المبادرة .. لذا يقدم "اليوم السابع" 5 معلومات عن أهمية هذه المنحة وهي كالآتي :

أولا: تؤكد المبادرة الوطنية "ابدأ"، أن منحة «go digital» تحقق العديد من المنافع للمواطنين في حال اشتركوا بها، حيث تستهدف المنحة دعم التحول الرقمي داخل المصانع، ويأتي ذلك من خلال حوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع .

ثانيا: يتم تنفيذ البرامج المعتمدة للدورات الخاصة بالعمل من أجل إدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems، بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة .

ثالثا: تتم الدورات التدريبية بالشراكة مع العديد من البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.

رابعا: يوجد عدد من المميزات التي تقدمها منحة go digital لدعم التحول الرقمي التابعة لمبادرة ابدأ، أبرزها الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر، هذا بالإضافة إلى ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من "ابدأ" على التنفيذ.

خامسا: تشمل مميزات المنحة، ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأي جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك "ابدأ" الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع، وكذلك التعامل مع موردين معتمدين من "ابدأ" بعد مرورهم على مراحل المراجعة والاعتماد.