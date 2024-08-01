وكيل "صحة الفيوم" يقرر إعفاء مدير إدارة تمريض وحدة كفور النيل من منصبه

الفيوم - رباب الجالى

قام الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، يرافقه كلا من هالة أحمد مدير إدارة التمريض، والدكتور مروان دياب عضو المكتب الفنى، ومتولى سعد مدير الشئون الإدارية بالمديرية، والدكتور أحمد مصطفى دخيل عضو إدارة الدعم الفنى، ومسئول المرصد الإعلامي بالمديرية، بالمرور المفاجئ على 5 وحدات صحية بإدارة سنورس ووحدتين بمركز الفيوم.

بدأ وكيل الوزارة جولته المفاجئة بالمرور على وحدة منشأة طنطاوى التابعة لإدارة سنورس، وأمر بصرف مكافأة مالية لفنية المعمل رضا أحمد محمد وذلك لكفاءتها العلمية، كما أمر مدير الشئون الإدارية بحصر الغيابات والإنقطاعات وتحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد وكيل الوزارة والفريق المرافق له، وحدة منشأة سنورس وقرر صرف مكافأة مالية لفنية المعمل فاطمة سلامة شعبان وصرف مكافأة مالية للممرضة فاتن أحمد عبد الرحمن لكفاءتهما العلمية، كما أمر مدير الشئون الإدارية بحصر الغيابات والانقطاعات.

كما تفقد وكيل الوزارة الوحدة الصحية بجرفس، وأمر بمجازاة المراقب الصحى جزاءا مباشرا بخصم يومين من الراتب لعدم إلتزامه بتعليمات وكيل الوزارة، وأمر بنقل تمريض الإستقبال لوحدة أخرى لعدم قدرتهم على قياس العلامات الحيوية بدقة.

وخلال الجولة، تفقد الوحدة الصحية ببيهمو، وأمر بحصر المتغيبين دون إذن والمنقطعين، وأمر بصرف مكافأة للممرضة سوزان سعيد عبد الحميد لكفاءتها العلمية، كما أشاد بإلتزام فريق العمل بالوحدة وتواجده بالكامل، كما تفقد وكيل الوزارة وحدة الكعابى الجديدة وأمر بصرف مكافأة مالية للممرضة هناء توبة سيد لكفاءتها العلمية، وأشاد بإلتزام إدارة سنورس بتعليمات وكيل الوزارة وإنتظام سير العمل وتواجد فريق العمل بالكامل.

كما قام الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على وحدة الإعلام التابعة لمركز الفيوم، وتفقد فيها الإستقبال والعيادة والأسنان وتنظيم الأسرة، كما تفقد وحدة كفور النيل، ولاحظ تدنى مستوى النظافة وعدم إلتزام العاملين بتعليمات وكيل الوزارة فقرر تغيير التمريض والإداريين بالوحدة بالإضافة إلى إعفاء مدير إدارة المركز من منصبه لضعف الإشراف، وعدم تنفيذ التعليمات، وعدم تلافى سلبيات المرور المتكرر على الوحدة، و كلف الدكتورة نيفين شعبان مديرة الرعاية الأساسية باختيار مدير آخر خلال 48 ساعة.



وكيل صحة الفيوم يقرر إعفاء مدير إدارة من منصبه وتغيير طاقم تمريض وحدة كفور النيل