اليوم السابع
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وفد المجلس الاعلى للجامعات يتفقد امتحانات القدرات بجامعة الإسكندرية

الخميس، 01 أغسطس 2024 03:16 م
وفد المجلس الاعلى للجامعات يتفقد امتحانات القدرات بجامعة الإسكندرية وفد المجلس الاعلى للجامعات
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد وفد  المجلس الاعلى للجامعات لاعمال امتحانات قدرات الفنون والعمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية تضمن الوفد وأعضاء الدكتور عاشور عامرى الدكتور كريم عمارة الدكتور سامح فوزى نخلة مدير وحدة القياس والتقويم والاختبارات الألكترونية بجامعة الإسكندرية.

وأشادت اللجنة برقمنة عملية التسجيل لإمتحانات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية، كما توجه بالشكر والتقدير الدكتور إيهاب قنديل رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والرفع والتسجيل على مجهوداته الكبيرة فى عملية رقمنة إمتحانات القدرات فى كلية الفنون الجميلة.

وكانت قد انطلقت اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية تحت إجراءات مشددة من جامعة الإسكندرية.
 







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