اليوم السابع
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وصول منذر ريحانة "كفر القصار" بالغربية لتوديع حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:27 م
وصول منذر ريحانة "كفر القصار" بالغربية لتوديع حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال وصول منذر ريحانة كفر القصار بالغربية
الغربية - مصطفى عادل

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وصل الفنان منذر ريحانة لقرية كفر القصار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لتوديع أصدقائه حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ودخل الفنان منذر ريحانه في نوبة بكاء شديدة حزنا على فراق المنتجين الثلاثة في الحادث الآليم.

وخيم الحزن على أهالي القرية فور علمهم بالحادث الآليم الذي وقع ظهر اليوم، ودخل عم الراحل حسام شوقي في نوبة بكاء شديدة وصدمة حزنا على فراق ابن شقيقه في الحادث الآليم.

وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.


 







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