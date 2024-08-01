وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بدر

كتب أحمد حسن

الشربيني يوجه باتخاذ إجراءات فورية تجاه المتقاعسين.. وضغط معدلات التنفيذ.. وزيادة أعداد العمالة لسرعة إنهاء الوحدات وتسليمها لمستحقيها



المتابعة اليومية لأعمال الصيانة والنظافة.. والإزالة الفورية للتعديات والمخالفات والإشغالات.. وتقييم أداء شركات التشغيل والصيانة واختيار أفضلها

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بدر، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



ووجه المهندس شريف الشربيني، باتخاذ إجراءات فورية تجاه المقاولين المتقاعسين، وضغط معدلات التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة، وتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال تنسيق الموقع، لسرعة إنهاء الوحدات، وتسليمها لمستحقيها، كما تفقد موقف تنفيذ مركز شباب بمنطقة النوادى بمركز المدينة، موجهاً بإنهاء تنفيذ المركز خلال شهر، وتشغيله لخدمة سكان المدينة.

وخلال جولته بمدينة بدر، شدد وزير الإسكان، على ضرورة أن تكون محاور الطرق الرئيسية فى أبهى صورة، والمتابعة اليومية لأعمال صيانة محاور الطرق، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والإنارة، والنظافة ورفع المخلفات، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية، والإزالة الفورية للتعديات والمخالفات والإشغالات (الأسواق المخالفة - اللافتات المخالفة - وغيرها من المخالفات).

كما وجه المهندس شريف الشربيني، بالاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة بالمناطق السكنية، وتقييم أداء شركات التشغيل والصيانة، واستبعاد الشركات المتقاعسة، واختيار أفضل الشركات فى هذا المجال، موجهاً بمحاسبة المسؤولين عن تسرب المياه من شبكات الري.