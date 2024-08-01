وزارة العمل: ميكنة شهادات القيد وقياس المهارة بالإسماعيلية تنفيذا لخطط التحول الرقمى

كتبت آية دعبس

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ميكنة الخدمات المقدمة من خلال المديرية للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وذلك لتبسيط الإجراءات من خلال ميكنة شهادات "كعب العمل" و"قياس مستوى المهارة" بمكتب العمل بالمنطقة الحرة الاستثمارية، حتى يتم تسهيل الإجراءات على المستثمرين والعاملين على حد سواء، مما يوفر الوقت والجهد، وأيضاً يساعد في تحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، حيث يمكن تتبع ومراجعة البيانات بسهولة أكبر ، فى إطار منظومة وزارة العمل الرقمية المميكنة فى جميع ملفات عملها ، فيما يخص التشغيل واستخراج شهادات القيد ( كعوب العمل المميكنة )، أو شهادات مستوى المهارة ومزاولة الحرفة فى شكلها الجديد المؤمن، وكذلك تسجيل راغبى العمل بالداخل والخارج، ومهام التفتيش على المنشآت عمالياً وفى مجال السلامة والصحة المهنية وفق منظومة الحوسبة التي تبنتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، لتسهيل مهمة المفتشين ميدانياً وحكومة عمليات التفتيش.

يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل المستمرة فى تطوير مكاتبها التابعة وتفعيل أدائها لمهامها المنوطة بها وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى ظل الجمهورية الجديدة واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورؤيتها 2030.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، وتأكيده على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير كافة عمليات تقديم الخدمات بما يضمن تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة له، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك المنظومة الرقمية تعمل على جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل أكثر تنظيماً وشفافية، لتصبح محافظة الإسماعيلية وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز شهادات قياس المهارة من كفاءة القوى العاملة، مما يدعم احتياجات السوق المحلي ويساعد في جذب الشركات الباحثة عن عمالة ماهرة، حيث تم وضع خطة شاملة لتنفيذ هذه الميكنة تشمل تحديث البنية التحتية التقنية وتجهيز المكاتب التابعة للمديرية بأحدث التقنيات اللازمة لميكنة الشهادات، ومن المتوقع أن يكون لهذه الميكنة تأثير إيجابي كبير على بيئة الأعمال في المحافظة، بتوفير خدمات متطورة وسهلة الاستخدام، كما ستسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمحافظة وجذب المزيد من الاستثمارات.

والجدير بالذكر أنه تعتبر ميكنة شهادات "كعب العمل" و"قياس المهارة" خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الاستثمارية في محافظة الإسماعيلية، فى ضوء دعم وتوجيهات وزير العمل، حيث تمهد هذه الميكنة الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً للمحافظة، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في مصر.