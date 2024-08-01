وزارة العمل: حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون فى المنشآت بالجيزة والقاهرة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، إجتماعاً مع مديري المناطق ، ومديري إدارات الرعاية ، والسلامة والصحة المهنية ، وذلك لحث العاملين على بذل المزيد من الجهد فى آداء المهام المكلفين بها كلاً فى مجال اختصاصه ، والتنبيه على المفتشين بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة ، وكذلك تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، والحقوق والواجبات ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة ، والاطمئنان على توافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى أقرها القانون بالمنشآت لحماية العمال والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، تحقق زيادة الإنتاجية وتشجع على الاستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ،فى تقريره للوزارة، أن ذلك الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديرية ، بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وذلك إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

وأكد وكيل المديرية خلال الإجتماع على ضرورة توعية أصحاب الأعمال بكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعمل ندوات توعية للشركات في هذا الشأن ، كما وجه مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بحث مفتشى السلامة والصحة المهنية على بذل المزيد من الجهد في التفتيش على الشركات للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة منعاً لحدوث الحوادث الجسيمة ، وضمان استمرارية عجلات الإنتاج.



كما نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمنطقة عمل حلوان ، والمكاتب التابعة لها (علاقات العمل ، والتفتيش ، والسلامة والصحة المهنية ) ، والاستماع إلى معوقات العمل لموظفي المنطقة ، ومناقشة حلها لتنفيذ خطة الوزارة في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتقديم خدمات جماهيرية متميزة تساعد في انجاز الاعمال فى سهولة ويسر، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية بدأتها المديرية على المكاتب والأجهزة التابعة لها، للاطمئنان على عملية تقديم الخدمات للمواطنين أبناء المحافظة فى مختلف ملفات العمل ، وتفعيل دور تلك الأجهزة فى تنفيذ خطط وزارة العمل وسياستها باعتبارها واحدة من أبرز أذرع الوزارة، والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ..وغيرها، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصرى، الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، والتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص.