واتس آب محافظة بنى سويف يستقبل ألف شكوى وطلب خلال 12 ساعة

بنى سويف هانى فتحى

تنفذ محافظة بني سويف العديد من الإجراءات النوعية لتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف " عن قرب" على شكواهم ومشاكلهم ومطالب فيما يتعلق بمستوى وجودة الخدمات التي يتعاملون معها بشكل أساسي أو يومي، وتتسم تلك الإجراءات والوسائل المتاحة بالتنوع بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والديموغرافية لكافة المواطنين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ،تحرص محافظة بني سويف على تحقيق التكامل والتنوع في الوسائل المتاحة للمواطنين، من خلال المزج بين الوسائل الحديثة والإليكترونية وخدمات الإنترنت والوسائل التقليدية كخطوط التليفون الساخنة واللقاءات المباشرة مع المواطنين، وعن طريق لجان فنية مختصة تشرف عليها لجنة من مكتب المحافظ يتم تحليل البيانات والشكاوى والتعامل الفعال معها، ثم الرد على المواطن وإخطاره بما تم من إجراءات وحلول حيال الشكوى أو الطلب أو المقترح الذي تقدم به.



واستقبل خط واتس آب 01508800285 عدد شكاوى وصل إلى 1000، وذلك خلال 12 ساعة فقط، وحرصا على استمرار الخدمة ،قامت المحافظة بفتح حساب لنفس الرقم على تطبيق تليجرام ، ليتمكن المواطن من إرسال الشكوى أو الطلب حتى مع ايقاف الدعم الفني للخدمة على أى من التطبيقين عند الزيادة عن الحجم الأقصي للرسائل خلال يوم واحد، ولمزيد من الفعالية كلف المحافظ لجنة من مكتبه لمتابعة سير التسلسل العملي والاجرائي للشكاوى ومتابعة تنفيذ الحلول مع الجهات المختصة.

وتواصل مبادرة " قابل المسئول" استقبال الطلبات عبر الرابط .https://forms.gle/2RrmsbYLVBGJcvoK8، حيث استقبلت حتى ساعته أكثر من 140 طلب وشكوى، ومن خلال لجنة مختصة يتم فرز الشكاوى والطلبات وتصنيفها في قطاعات ليسهل توجيهها للجهات المختصة، كما تقوم اللجنة بعرض التقرير على القيادات التنيفيذية المختصة لتحديد المسئول المناسب ليتلقى به المواطن لسرعة الحلول والاستجابة.

كما يتم المراجعة اليومية مع الجهات المختصة عن طريق مسئولي اتصال بديوان عام المحافظة للشكاوى والطلبات الواردة عبر الخطوط الساخنة المتاحة سواء التي توفرها المحافظة (114) أو التي توفرها القطاعات الخدمية الأخرى، بهدف تحقيق التكامل بين الوسائل الحكومية المتاحة وبما يساعد المواطن من ايصال شكواه والحصول على رد أو حل مناسب لها.

إضافة إلى اللجان المختصة التي تم تشكيلها لتعظيم الاستفادة من المبادرات الحكومية المركزية، من خلال المراجعة والتواصل مع الجهات التي بصددها الشكوى أو الطلب لسرعة الرد على المبادرات الحكومية المركزية، مثل: بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، ومبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية.