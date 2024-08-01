نيابة المنصورة تقرر تشريح جثمان مسن عثر عليه متوفى داخل مسكنه

الدقهليه شريف الديب

قرر مدير نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإنتداب الطبيب الشرعى فى المحضر رقم 8105 اداري مركز المنصورة لسنة 2024 لتشريح جثمان مسن متوفى عثر عليه داخل شقته وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تعود احداث الواقعة بعد انبعاث رائحة كريمة من منزل كائن بقرية " الدنابيق " دائرة المركز، و تبين من الفحص أن المنزل مكون من طابقين والشقة محل البلاغ بالطابق الثانى ووجود جثمان مالك الشقة المدعو محمد جمعة رضوان 70 ساعة بالمعاش، مسجى على ظهره بأرضية غرفة نوم الشقة يرتدى ملابسه كاملة والجثمان فى حالة تعفن رمى ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولى، وما قررته نجلته أسماء محمد جمعة رضوان 34 سنة ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية أن والدها يقيم بالفرده، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ، بوقت لاحق وبالعرض على النيابة العامة قررت إنتداب الطبيب الشرعى تم التشريح وسلم لذويه " .