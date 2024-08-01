ننشر أسماء الهجن الفائزة بسباق مهرجان العلمين وملاكها من كل المحافظات

العلمين - محمد حسين

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الهجن بالعلمين نتيجة السباق الهجن الذي جرت فعاليته على مدي يومين بعدد 32 شوطا تنافست خلالها 1600 مطية من كل المحافظات.

وجاء ترتيب الفائزين بأول الأشواط فى الشوط الأول: فئة ثاني صريمة قعدان

الفائز: "الأمير" لمالكه أحمد جمعة مشغل قرارشة.

الشوط الثاني: فئة ثاني صريمة قعدان

الفائز: "مياس" لمالكه سلامة حويطات.



الشوط الثالث: عباديات صرايم أبكار

الفائزة: "الدكتورة" لمالكها فرج احيوات.



الشوط الرابع: عباديات صرايم قعدان

الفائز: "البرتغالي" لمالكه ماجد أحمد سليمان.

الشوط الخامس: فئة الثنايا

الفائز: "دهمان" لمالكه سليمان تياها.

الشوط السادس: فئة الثنايا

الفائز: "كريمان" لمالكه شوقي ترابين.



الشوط السابع: فئة الثنايا عباديات

الفائزة: "إعمار" لمالكها فرج على سويلم.

الشوط الثامن: فئة رباع وناب

الفائزة: "سراب" لمالكها فارس عودة.

الشوط التاسع: فئة رباع وناب عباديات

الفائز: "المهندس" لمالكه محمد عيايدة.

الشوط العاشر: سودانيات زمول

الفائز: "بشاير" لمالكه أحمد شرارات.

الشوط الحادي عشر: أول صريمة ضرايب

الفائز: "القميري" لمالكه علي طلال عليقات.

الشوط الثاني عشر: فئة أول صريمة أبكار

الفائزة: "محبة" لمالكها عطية حميد احيوات.

الشوط الثالث عشر: فئة أول صريمة قعدان

الفائز: "الهجين المهندس" لمالكه سليمان تياها.

الشوط الرابع عشر: أول صريمة بكار

الفائزة: "تبوك" لمالكها سلامة حويطات.

الشوط الخامس عشر: أول صريمة قعدان

الفائز: "سياف" لمالكه خالد حويطات.

الشوط السادس عشر: أول صريمة قعدان

الفائز: "السهم" لمالكه علي طلال عليقات.

الشوط السابع عشر: فئة سودانيات

الفائز: "المهندس" لمالكه أحمد شرارات.

الشوط الثامن عشر: مشاركات منوعة

الفائز: "الطايف" لمالكه محمد حمدان.

الشوط التاسع عشر: فئة مهجنات

الفائز: "حاكم" لمالكه عبد العزيز الشاتوري.

الشوط العشرون: فئة ثنايا ضرايب

الفائز: "الهجين الذيب" لمالكه سعيد غيلان سواركة.

الشوط الحادي والعشرون: فئة لبان أبكار

الفائزة: "زخيرة" لمالكها رفيع حويطات.

الشوط الثاني والعشرون: فئة لبان قعدان

الفائز: "الهجين الظبي" لمالكه مسلم سويلم حويطات.

الشوط الثالث والعشرون: فئة لبان أبكار

الفائزة: "الهجين حربية" لمالكها أحمد جمعة مشغل قرارشة.

الشوط الرابع والعشرون: فئة لبان قعدان

الفائز: "شمران" لمالكه أحمد حويطات.



الشوط الخامس والعشرون: فئة لبان أبكار

الفائزة: "بشاير" لمالكها صبيح سليمان تياها.

الشوط السادس والعشرون: فئة لبان قعدان

الفائز: "الهجين المطرب" لمالكه مسلم سويلم حويطات.

الشوط السابع والعشرون: فئة لبان أبكار

الفائزة: "النادرة" لمالكها محمد عيايدة.

الشوط الثامن والعشرون: فئة لبان قعدان

الفائز: "الهجين غبشان" لمالكه عودة سليمان عيايدة.

الشوط التاسع والعشرون: بواسطة الراكب البشري فئة حراير

الفائز: "شاهين" لمالكه عادل ترابين.

الشوط الثلاثون: بواسطة راكب بشري فئة عباديات

الفائز: "المهندس" لمالكه مصطفى ترابين.

الشوط الحادي والثلاثون: أول صريمة أبكار

الفائزة: "سيوف" لمالكها خالد حويطات.

الشوط الثاني والثلاثون: فئة ثاني صريمة أبكار

الفائزة: "توافيق" لمالكها فريج سليمان عليقات.

وأعلن الاتحاد المصري لسباقات الهجن عن زيادة قيمة الجوائز المقدمة للفائزين في الموسم القادم.

جاء هذا الإعلان خلال ختام فعاليات الموسم الرابع، التي استمرت على مدى اليومين الماضيين بمشاركة 1600 هجان من مختلف المحافظات.

وصرح عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، بأن الجانب الإماراتي الداعم للسباقات في العلمين قرر مضاعفة الجوائز، حيث بلغت قيمة الجوائز هذا العام حوالي 90 ألف جنيه للفائزين بالمراكز الأولى في كل شوط.

كما منحت جوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية لكل المشاركين. بينما بلغت جائزة المركز الأول في الأشواط التراثية حوالي 200 ألف جنيه.

وكانت اختتمت فعاليات سباقات الهجن بالأشواط التراثية مساء أمس، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس اتحاد سباقات الهجن بالإمارات. وشملت الأشواط التراثية استخدام الراكب البشري.