ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2024 بعد الإعلان عن أوائل الجمهورية.

وأوضحت منطقة أزهر قنا أن أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي جاءت كالتالي "محمد حساني حامد حامد، بمعهد قفط، حصل على المركز الأول بمجموع 643 درجة بنسبة 98.92٪، نور إحسان حسين رضوان، بمعهد فتيات نجع حمادي النموذجي حصلت على المركز الثاني بمجموع 636 درجة بنسبة 97.85٪، الزهراء أبوالوفا حمادة عفيفي، بمعهد فرشوط، حصلت على المركز الثالث بمجموع 628 درجة بنسبة 96.62٪، منة الله محمد رشدي عبدالرحمن، بمعهد فتيات نجع حمادي النموذجي، حصلت على المركز الرابع بمجموع 622 درجة بنسبة 95.69٪، طارق صلاح علي أحمد، بمعهد الشيخ توفيق البتشتي، حصل على المركز الخامس بمجموع 613 درجة بنسبة 94.31٪".

أما عن أوائل القسم الأدبي "مبصر" هما مروة عبدالغفار أحمد عبدالرحمن، بمعهد فتيات القمانة، حصلت على المركز الأول بمجموع 604 درجة بنسبة 95.87٪، محمد فوزي عبدالله أبو الحسن، بمعهد الشيخ أبو الوفا الشرقاوي، حصل على المركز الثاني بمجموع 600 درجة بنسبة 95.24٪، هبة عزالعرب علي أحمد، بمعهد فتيات الرحمانية بقنا، حصلت على المركز الثالث بمجموع 580 درجة بنسبة 92.06٪، رحاب خليفة سعيد خليفة، بمعهد فتيات فرشوط، حصلت على المركز الرابع بمجموع 567 بنسبة 90٪، آلاء حمادة عبدالفتاح عبدالشافي، بمعهد فتيات القمانة، بقنا، حصلت على المركز الخامس بمجموع 562 درجة بنسبة 89.21٪.

أوائل القسم الأدبي ”كفيف" جاءت كالتالى "نعمة زين شكري عبدالراضي، بمعهد فتيات دير السعادة (أبوالوفا الشرقاوي)، حصلت على المركز الأول بمجموع 510 درجة بنسبة 80.95٪، عبدالله حسن عبدالله عبدالرسول، بمعهد السديس، حصل على المركز الثاني بمجموع 464 درجة بنسبة 73.65٪، علي عبدالعزيز حسب أحمد محمد، بمعهد أبوشوشة، حصل على المركز الثالث بمجموع 385 درجة بنسبة 61.11٪".