نائب محافظ سوهاج يتفقد الخط الساخن للاطمئنان على سرعة الاستجابة للشكاوى

سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مقر الخط الساخن 125 والخاص باستقبال شكاوى المواطنين وذلك للاطمئنان على سرعة استقبال الشكاوى وحلها فى أقرب وقت ممكن لتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الرقم 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg أو من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأن هذه الشكاوى تتنوع ما بين شكاوى مياه الشرب وتشمل كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق وكذلك شكاوى الصرف الصحى والتى تشمل كسر ماسورة وطفح صرف صحي وطلب سيارة كسح وغطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية، وأنه تم إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة بالخط الساخن ومنها برنامج أفايا وبرنامج قواعد البيانات CMS وخطوط الاستقبال PRI وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وربط 11 فرعا للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن الرئيسى.

كما أطلقت الشركة خلال هذا العام 4 خدمات جديدة بالخط الساخن 125 بهدف مواكبة التطور الرقمى ورفع كفاءة الاداء لتحقيق رضا المواطنين وأن هذه الخدمات تتمثل فى خدمة الاستعلام عن الفواتير والتى تسهل للعميل الاستعلام عن قيمة الفاتورة الحالية وقيمة المديونية ان وجد،وكذلك خدمة إدخال قراءة العداد من خلال تسجيل القراءة عبر الكول سنتر بالاضافة الى خدمة متابعة العملاء والتى تساهم فى معرفة هل تم حل مشكلة العميل ام لا وفى حالة عدم الحل يتم اعادة الشكوى لجهة الاختصاص لبحثها مرة اخرى وحلها وكذلك خدمة استطلاع رأى العملاء إلكترونيا من خلال رسالة مسجلة لتقييم أداء العاملين بالخط الساخن وجودة الخدمات المقدمة.

وفى نهاية الجولة استعرض رئيس مياه سوهاج نموذج تطوير حديقة تنظيم الأسرة بمنطقة المخبز الالى والتى ستحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى.