موجز الاقتصاد.. وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضى المضافة

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 1-8-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية والمحلية الهامة منها وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضى المضافة، البترول:وضع "المرحلة الثالثة – ب" شمال سيناء للبترول على الإنتاج قريباً..

البترول: وضع "المرحلة الثالثة – ب" شمال سيناء للبترول على الإنتاج قريباً

فى إطار التواجد بين العاملين لمتابعة سير العمل وتعظيم معدلات الإنتاج، قام المهندس محمد رشدى نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس الشركة لحماية البيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية بزيارة لمواقع شركة شمال سيناء للبترول "نوسبكو" من خلال جولة ميدانية لجهاز الحفر البحرى القاهر – 2 ومتابعة عمليات الحفر ببئر آتون – 1 والتى تمثل البئر الثانية من مشروع تنمية المرحلة الثالثة – ب لحقول شمال سيناء البحرية والمستهدف وضعها على خريطة الإنتاج قريباً بمعدلات إنتاج تقدر بحوالى 20 مليون قدم مكعب يومياً، حيث تم وضع البئر الأولى على الإنتاج خلال شهر يونيو 2024 بمعدل 17 مليون قدم مكعب يومياً.



وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضى المضافة

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشروق، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، ومتابعة ملف تقنين وترفيق الأراضي المضافة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

جهاز تنمية المشروعات يقيم نسخة مصغرة من معرض تراثنا بمهرجان العلمين

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنظيم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية خلال فعاليات مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة حيث يضم عدد كبير من أصحاب المشروعات المتميزة ذات الجودة العالية والذين قاموا بعرض منتجاتهم على زائري المهرجان من المصريين والوفود الأجنبية والعربية.

80.72 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار البترول العالمية اليوم

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 1-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس ارتفعت خلال التعاملات الآسيوية، لتواصل المكاسب التي حققتها خلال الجلسة السابقة، بعد أن آثار مقتل زعيم حركة حماس في إيران خطر اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط.

كامل الوزير يبحث مع وزير الاستثمار السعودي سبل التعاون فى الصناعة والنقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات وحضر اللقاء السفير صالح الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في مصر وعدداً من قيادات وزارة الاستثمار بالمملكة ومجموعة من المستثمرين السعوديين وقيادات وزارة النقل المصرية.

الإحصاء: 474% ارتفاعاً فى قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال عام 2022 / 2023

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال العام المالي 2022 / 2023 لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 474.3%.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 160جنيها مسجلا 26560 جنيها

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاع 160جنيها ليسجيل مستوى 26560 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وزيرة التخطيط تلتقي وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،بحضور هاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، و هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك،و خالد حمزة، مدير مكتب مصر، وعدد من المسئولين بالبنك. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذا بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك، والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.