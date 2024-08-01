معهد الاستزراع السمكى بجامعة القناة يعلن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا

الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن معهد الاستزراع السمكي يعد مركزا متميزا لخدمة مجالات تنمية الموارد السمكية والثروات المائية الحديثة محليا وإقليميا باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

كما يتبنى المعهد تدريب كوادر متخصصة، وتنمية الثروة المائية في المنطقة بهدف توفير أنتاج غذائي آمن للمساهمة في سد حاجة المجتمع.

و‏‎أعلن رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بالمعهد ‏‎(دبلوم - ماچيستير - ماچستير مهني- دكتوراة) بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2025-2024 ‏‎وذلك بداية من اليوم الخميس 1 اغسطس وحتي 15سبتمبر.

و من جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن معهد الاستزراع السمكي و تكنولوجيا الأسماك يمنح الدرجات العلمية التالية :

•• دبلوم الاستزراع المائي

(دبلوم بيئي لقسمي انتاج المفرخات المائية و الغذاء و التغذية في الاستزراع المائي)

•• درجة الماجستير المهني

حيث يقدم المعهد مسارين للماجستير المهني :

اولا : ماجستير انتاج المفرخات المائية

ثانيا : ماجستير التقنية الحيوية المائية

أضاف الدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي و تكنولوجيا الأسماك أن المعهد يمنح أيضا درجة الماجستير الأكاديمي و الدكتوراه في الأقسام التالية :

١- انتاج المفرخات المائية

٢- مكافحة امراض الاستزراع المائي

٣- التقنية الحيوية في الاستزراع المائي

٤- الغذاء و التغذية في الاستزراع المائي

٥- تكنولوجيا المصايد

هذا و قد أوضح الدكتور سامي عبد الملك وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا أن المعهد يتيح لطلاب الدراسات العليا مايلي :

•• دورات تدريبية دولية في جميع تخصصات المعهد لطلاب الدراسات العليا بالمعهد

•• التدريب بالمشاريع القومية الاستزراع السمكي و الاحياء المائية في منطقة قناة السويس

•• زيارات ميدانية لبعض شركات و مزارع الاستزراع السمكي و مصانع الاعلاف

٤- يتوفر بالمعهد و حدات بحثية و معامل على أعلى مستوى متاحة لطلاب الدراسات العليا

