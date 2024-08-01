مضاعفة جوائز سباقات الهجن بالعلمين في الموسم القادم

العلمين - محمد حسين

أعلن الاتحاد المصري لسباقات الهجن عن زيادة قيمة الجوائز المقدمة للفائزين في الموسم القادم، جاء هذا الإعلان خلال ختام فعاليات الموسم الرابع، التي استمرت على مدى اليومين الماضيين بمشاركة 1600 هجان من مختلف المحافظات.

وصرح عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، بأن الجانب الإماراتي الداعم للسباقات في العلمين قرر مضاعفة الجوائز، حيث بلغت قيمة الجوائز هذا العام حوالي 90 ألف جنيه للفائزين بالمراكز الأولى في كل شوط.

كما منحت جوائز مالية للفائزين حتى المركز العاشر، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية لكل المشاركين. بينما بلغت جائزة المركز الأول في الأشواط التراثية حوالي 200 ألف جنيه.

كانت اختتمت فعاليات سباقات الهجن بالأشواط التراثية مساء أمس، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس اتحاد سباقات الهجن بالإمارات، وشملت الأشواط التراثية استخدام الراكب البشري.

وأشار الشيخ سلامة إبراهيم أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات، إلى أن الأشواط التي أُقيمت خلال فترة السباق تضمنت في اليوم الأول 10 أشواط صباحية و9 مسائية، بينما شملت اليوم الثاني 9 أشواط صباحية و4 مسائية.

بدأت التحضيرات للسباق قبل أسبوع من انطلاقه، حيث أعلن الاتحاد المصري للهجن عن فتح باب المشاركة، وتوافد الهجانة من جميع المحافظات، بما في ذلك شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، القاهرة، والجيزة.

رافق الهجانة ملاكهم ومدربوهم، الذين أعدوا خيامًا حول منطقة السباق وقدموا الرعاية اللازمة لتحضيرهم بشكل مثالي لهذا الحدث الكبير