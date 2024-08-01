محافظ كفرالشيخ: إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان ‏

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه جاري إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقى بمدينة الحامول، مكلفًا بإنجاز كافة الأعمال بالممشى والكورنيش طبقًا للجدول الزمنى المحدد والجودة المطلوبة، والرسومات والتصميمات الهندسية بمشاركة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، بنسبة تنفيذ بلغت 30%، من الأعمال الإنشائية، تحت إشراف هندسى وفنى كامل، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، على مرحلتين، ليتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 460 متر طولى وبعرض 4.80 متر من الجانب الشمالى لبحر تيرة، وتتضمن الأعمال المنفذة حوائط ساندة بارتفاع 5.60 متر وممشى انترلوك مزروع بالأشجار واستراحات للمواطنين وسور حماية وأمان للمواطنين والمشاة من ناحية المجرى المائى، طبقًا لمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة، تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.



الأعمال الجارية في انشاء ممشى بحر تيرة