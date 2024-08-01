محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث ملف التحول الرقمى

جنوب سيناء - فايزة مرسال

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفد وزارة التخطيط بمقر المحافظة بمدينة شرم الشيخ ‏في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة جنوب سيناء.

استعرض مدير مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط المهام والجهود والدعم الذي تقدمه الوزارة بتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبدعم مساعد الوزيرة للتحول الرقمي في مجال تطوير خدمات المواطنين بمجالس مدن المحافظة ومديرية الإسكان كأول مديرية تم تطويرها بالجمهورية وربطها بالمراكز التكنولوجية.

كما تم خلال اللقاء استعراض حجم المنظومة وأهميتها القومية وإرتباطها بمشروعات التحول الرقمي للدولة وربطها مع منظومات الجهات الخارجية بإجمالي 14 جهة حكومية خارجية كما تم عرض أهم التطبيقات بالمنظومة وهو تطبيق التصالح على القانون الجديد وكذلك تطبيق المحال العامة وتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وربطها مع كليات الهندسة بالجامعات المصرية. كما تم الاتفاق على بدء تطوير ديوان عام المحافظة بمدينة الطور عاصمة المحافظة.

من جانبه وجه محافظ جنوب سيناء الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعمها لمحافظة جنوب سيناء خاصة في مجال التحول الرقمي وتطوير خدمات المواطنين.