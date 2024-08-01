محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بجمصه فى مقدمة أولوياتى

الدقهلية شريف الديب

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، و باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، و عصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، والدكتور مصطفي عنان مدير عام المنطقة الصناعية و رؤساء قطاعات المرافق والخدمات وممثلي المستثمرين اعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع أكد اللواء "مرزوق" علي ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما، والسياسة العامة للدولة، تستهدف اعطاء الأهمية القصوي للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري، واضاف اللواء "مرزوق" ان المنطقة الصناعية بجمصه في مقدمة اولوياتي وعلينا ان نعمل جميعاً من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بها لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري..



وفي هذا الصدد كلف اللواء" مرزوق" نائب المحافظ بالاشراف علي اعداد تقرير شامل، يتضمن اعادة تقييم لكل اعضاء مجلس ادارة المنطقة الصناعية، للوقوف علي دور كل منهم داخل المجلس والجدوي من عضويته بالمجلس، واشار اللواء "مرزوق" الي ان لمجلس الادارة الحق في الاستعانة بمن يري الاستعانة به في اي مجال من المجالات في بعض الحالات الخاصة ويتم استدعاؤه لتذليل العقبات او ايضاح ما يحتاجه المجلس من معلومات اوبيانات



ووجه اللواء"مرزوق"لسرعة تشكيل مجلس امناء منتخب من المستثمرين يمثل جميع اطياف المستثمرين بالمنطقة تكون له لائحتة القانونية واختصاصاتة المحددة التي تستهدف صالح جميع المستثمرين مؤكدا انه يقف علي مسافة واحدة من الجميع وتلك المسافة يحددها القانون الذي يستهدف تطبيقة حصول الجميع علي حقوقة كاملة سواء كانت الدولة او المستثمرين..

وقد كلف اللواء "مرزوق" السكرتير العام بالاشراف الكامل لتنفيذ واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لترفيق كافة قطع الاراضي بالمنطقة الصناعية واعداد تقرير تفصيلي بالمعوقات ومقترحات حلها، والتنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الاختصاص لتذليل تلك العقبات تنسيقيا مع مسئول هيئة التنمية الصناعية ومكتب الاستثمار بالمحافظة، كما كلف اللواء"مرزوق"، مدير عام المنطقة الصناعية بتشكيل غرفة عمليات تتلقي مقترحات ومطالب ومشكلات المستثمرين بالمنطقة ووضع الحلول الفورية بأفكار وحلول خارج الصندق.

ووجه اللواء" مرزوق" بسرعة تنفيذ معرض دائم لمنتجات وصناعات المنطقة الصناعية والقري المنتجة باسعار مخفضة للترويج للمنتجات ومكافحة الغلاء بمحلات مول المشاية واجهة شجرة الدر بالمنصورة.



وخلال الاجتماع تقرر بالاجماع عدم سحب قطعة الارض الخاصة باحدي الشركات ومنح فرصة له وتسليم خطاب لصاحب الشركة لاتخاذ مايلزم من إجراءات مع هيئة التنمية الصناعية لتعديل نشاطه ومنحه الخطابات اللازمة لترفيق قطعة الارض محل التخصيص.



