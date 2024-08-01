محافظ الجيزة على شباك تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى فى العياط

كتبت – مرام محمد

حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بـمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز العياط للتعرف على الخطوات التي يتبعها المواطنين داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءًا من الحصول على رقم ترتيب الأدوار ومرورًا بالحصول على شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح.

واطلع محافظ الجيزة من موظفي المركز التكنولوجي على آليات تسهيل الإجراءات على المواطنين وسبل التعامل مع أي معوقات ومدى معرفتهم بالخطوات التنفيذية لتطبيق إجراءات قانون التصالح والحالات التي يشملها القانون والتسهيلات المقدمة به لإنهاء كافة المعوقات القديمة.

واطلع المحافظ من مسئول المركز التكنولوجي على الإحصاء اليومي لشهادات البيانات المستخرجة وطلبات التصالح المقدمة من المواطنين والطلبات التي تم البت فيها.

وشدد النجار على موظفي المركز التكنولوجي أن منظومة العمل يجب أن تسير بمنتهي الدقة والانضباط في ذلك الملف الحيوي وإنهاء معاملات المواطنين والالتزام بتطبيق اللائحة والضوابط المحددة قانوناً وفي حال عدم الإلمام بموقف أحد الحالات يتم الرجوع إلي رئيس المدينة أو الحي المختص للبت في الرأي وفقاً لما حدده القانون، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء.



محافظ الجيزة بشباك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء



محافظ الجيزة بشباك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء



محافظ الجيزة بشباك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء