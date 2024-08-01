في بيتنا فرحة.. الأول على الثانوية الأزهرية بقنا: ربنا حقق حلمى وسألتحق بالطب

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمد حساني، من قرية البراهمة بقنا، الأول على الشهادة الثانوية الأزهرية بقنا.

قال محمد حساني، إن في المرحلة الابتدائية كان من الأوائل وكذلك الإعدادية ومنذ صغره يحافظ على المذاكرة ودروسه حتي المرحلة الثانوية التي اجتهد حتي يحصد المركز الأول على مستوى محافظة قنا.





وأوضح حساني، أن أحد معلميه هو من أخبره بالنتيجة ومجموعه في الثانوية، لافتا أنه كان يتابع لقاء الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر مع الأوائل وكان يتمنى أن يكون منهم حتى يسمع صوت الإمام.

وأشار محمد حساني، إلي أن من اللحظات الصعبة وفاة جدته أثناء الامتحانات والتي كانت تدعو له بشكل مستمر وتنبأت بتفوقه في الثانوية الأزهرية، مضيفا أن دور أسرته كان الداعم الأكبر له وكذلك دعم والده ووالدته له.