رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وزير التعليم العالى بجناح الجامعة

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجناح الجامعة بمعرض التعليم العالي للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار《 أختار كُليتك. وأبني مُستقبلك 》، والذي يستمر حتي غدا الجمعة الموافق الثاني من أغسطس الجاري .

شاركت جامعة بني سويف بجناح في المعرض بهدف التعريف بكافة البرامج والكليات التابعة لجامعة بني سويف الحكومية والأهلية، فضلاً عن تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج الخاصة وشعب اللغات بالجامعة، حتى يتمكن الطالب من اختيار الكلية أو البرنامج الذي يتفق مع ميوله واستعداده، وذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي لجامعة بني سويف الأهلية، والدكتور أيمن غنيم مدير إدارة الوافدين، وعدد من منسقي البرامج بالجامعة الأهلية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.



وأشار الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف الحكومية تضم 33 كلية ومعهد منها ما هو فريد من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مثل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، فضلاً عن أن لديها إدارة مركزية لشعب اللغات والبرامج الجديدة تضم 42 برنامج جديد وشعبة لغات في مرحلة البكالوريوس ، فضلاُ عن 32 برامج في مرحلة الدراسات العليا، بينما تضم جامعة بني سويف الأهلية 19 برنامجا متميزاً أبرزهم الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض ، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية الميكروبيولوجي، والمحاسبة والتمويل الدولي، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وعلم النفس الإكلينيكي ، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، ، والذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، والصيدلة، وعلوم الفضاء، وجيولوجيا التعدين والبترول ، والصحافة الرقمية والتلفزيونية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يعد أكبر تجمع للجامعات والمعاهد العليا تحت سقف واحد للرد على كل التساؤلات بخصوص البرامج والتخصصات والمصروفات وكل ما يهم طلاب الثانوية العامة، مؤكداً على أهمية دور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قرب على كافة الكليات والمعاهد وكذلك البرامج الدراسية المُتميزة بكل مؤسسة تعليمية.

وأضافت الدكتورة سحر دواد أن المعرض يعد فرصة جيدة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر بالجامعة الأهلية، وما تشتمل عليه من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي، كما يوضح المعرض المسارات التعليمية المُختلفة أمام الطلاب الجُدد، بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

تجدر الإشارة إلى إهداء الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، وقام الوزير بكتابة كلمة تذكارية خاصة للجامعة لتميز جناح الجامعة وشموله على جميع البرامج الجديدة وفقا لرؤية الدولة ٢٠٣٠.